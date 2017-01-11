В Когалыме расследуется уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 09:54

В преступлении обвиняют 25-летнего местного жителя.

Фото: kaliningrad.net

Сообщается, что молодые люди были вместе, однако югорчанка решила прекратить отношения, узнав о том, что ее парень был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 5 января 2017 года около 15 часов девушка зашла в подъезд своего дома, где ее поджидал обвиняемый.

По версии следствия, пара повздорила, после чего мужчина нанес девушке множественные ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте преступления. Молодой человек попытался скрыться, но спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СК по ХМАО.