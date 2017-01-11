НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сотрудников с признаками ОРВИ в Югре могут отстранить от работы

11.01.2017 10:38

С такими рекомендациями выступил окружной Роспотребнадзор. 

Фото: novostey.com

Всего за первую неделю 2017 года заболели около 7800 югорчан. На долю детей до 14 лет приходится основное количество больных – 65%. 131 пациенту поставлен диагноз «грипп». Госпитализировано 235 человек, что на 74% выше предыдущей недели. При этом показатели превысили среднемноголетние значения, но находятся на неэпидемическом уровне, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют жителям не заниматься самолечением, своевременно обращаться в больницу. Руководителям организаций советуют отстранять от работы сотрудников с признаками ОРВИ (с высокой температурой, кашлем, чиханием).

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