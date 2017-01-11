НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 1 января все новые автомобили в России должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

11.01.2017 11:49

 Она должна автоматически оповещать о ДТП, сообщать координаты нахождения пострадавших в аварии. Такое нововведение введено согласно Техническому регламенту Таможенного союза. 

Впрочем, это вовсе не значит, что с начала года все машины из автосалонов будут со встроенной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Речь идет о тех авто, которые получают документ одобрения типа транспортного средства (далее – ОТТС) после 1 января 2017 года. А вот те транспортные средства, которые получили ОТТС в течение трех последних лет, не обязательно должны быть оборудованы подобными датчиками.

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