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Дети, попавшие в ДТП под Ханты-Мансийском, идут на поправку

11.01.2017 12:23

Сегодня на лечении в ханты-мансийской ОКБ остаются три человека, двое из них - дети. 

Фото: okbhmao.ru

Они проходят стационарное лечение в профильных отделениях больницы. Состояние здоровья пациентов врачи оценивают, как удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Сообщается, что двое детей, находящихся в Москве, показывают хорошую положительную динамику. Один ребенок остается в реанимации в тяжелом состоянии. Напомним, из ОКБ Ханты-Мансийска уже выписали 13 человек, 9 из них дети.

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