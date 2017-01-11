НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Роспотребнадзоре Югры теперь принимают жалобы по-новому

11.01.2017 13:36

Изменения вступили в силу с 1 января, рассказали в ведомстве. 

Для проведения внеплановой проверки простого обращения потребителя недостаточно. Чтобы ведомство начало рассматривать жалобу на некачественные продукты или услуги, потребителям необходимо сначала самим разобраться с нарушением прав. Если предприниматель не решает ваш вопрос, то можно идти в Роспотребнадзор. Однако заявители должны представить документы, подтверждающие факт обращения к юридическому лицу, или результат рассмотрения претензии.

К слову, новое правило не относится к случаям, когда возникает угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан.

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