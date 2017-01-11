В 2017 году UTair планирует перевезти 7 млн пассажиров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 14:01

План производственной деятельности был утвержден на днях.

Фото: utair.ru

Сообщается, что в основу бюджета был заложен консервативный прогноз развития рынка авиаперевозок в текущем году. Специалисты ожидают ухудшения конъюнктуры рынка по сравнению с 2016 годом вследствие прогнозируемой стагнации объемов перевозок внутри страны и существенного увеличения провозных емкостей.

При этом UTair планирует и дальше следовать своей стратегии и повышать свою эффективность. К примеру, в компании намерены увеличить перевозку пассажиров по сравнению с 2016 годом на 6,7% до 6 987 838 человек, а также – грузов на 3,9% до 20 146 тонн. Этого позволит добиться маршрутная сеть, которая включает около 170 направлений, а также эксплуатация 65 воздушных судов. Между тем, отмечается, что увеличивать флот UTair не будет.