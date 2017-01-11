НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Международные рейсы из Югры санитарно безопасны

11.01.2017 13:50

К такому выводу пришли специалисты окружного Роспотребнадзора. 

За прошлый год с помощью переносного оборудования они досмотрели более 30 тысяч пассажиров и членов экипажей международных авиарейсов. В ходе санитарно-карантинной проверки - лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявили. Две сотни воздушных судов получили разрешение на право пересекать границу в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Такой контроль Роспотребнадзор проводит для предотвращения распространения инфекций, а также опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.

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