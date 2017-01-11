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Сегодня отдел ГИБДД Сургутского района проводит на дорогах сразу два профилактических мероприятия
11.01.2017 14:05
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Это акции под названием «Трасса» и «Пешеход».
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