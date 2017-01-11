НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня отдел ГИБДД Сургутского района проводит на дорогах сразу два профилактических мероприятия

11.01.2017 14:05

Это акции под названием «Трасса» и «Пешеход».

 

 

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