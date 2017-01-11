Из парфюмерного магазина в Сургуте украли товары на 130 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 15:54

Это произошло еще в конце декабря 2016 года.

Тогда трое неизвестных «стащили» с прилавка торговой точки по улице Югорский тракт туалетную воду и другую продукцию. Ущерб, причиненный магазину, достиг 130 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались сургутяне 24-х, 19-ти и 27-и лет. Последний, кстати, уже попадал в поле зрения полиции за совершение преступления против личности.

Похищенное удалось изъять. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.