Вице-губернатор Югры Дмитрий Шаповал подвел итоги ремонтной кампании и строительства дорог за 2016 год

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 17:14

Он подчеркнул, что планы выполнены на 100%.

Так, в Нижневартовске открылись автодороги на улицах Зимняя и Романтиков. В результате торгов на этих объектах удалось сэкономить почти 4,5 млн бюджетных средств. В Сургуте открылась автомобильная дорога на улице Дзержинского. Ввиду этого появилась новая улица - Никольская.

Что касается капитального ремонта, то необходимо было обновить 28 км дорог: Нягань - Талинка, Нягань - Юганск, Радужный - Новоаганск и Игрим - Нарыкары. На проведение этих работ было выделено 7,5 млрд рублей, пишет «Югра-Ньюс».