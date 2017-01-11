НОВОСТИ «СЕВЕРА»

UTair планирует улучшить продуктовое предложение для пассажиров

11.01.2017 17:27

Весной будет запущен проект по модернизации интерьера и обслуживания в бизнес-классе большей части парка самолетов. 

В начале года на рейсах авиакомпании будет внедрена возможность предварительного заказа питания, а также целый комплекс онлайн-сервисов: покупка дополнительных мест багажа, услуг бизнес-залов, страховых полисов и мест повышенной комфортности. Расширится функционал удаленных web-сервисов и мобильного приложения. Об этом стало известно после публикации UTair плана производственной деятельности на 2017 год.

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