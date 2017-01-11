Срок гарантии ремонта по ОСАГО: вместо двух месяцев — полгода

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 18:18

Центробанк просит увеличить гарантийный срок в случае натурального возмещения по ОСАГО.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин предложил увеличить гарантийный срок в случае натурального возмещения по ОСАГО. Гарантия будет распространяться как на произведенные работы, так и на детали. Законопроект, который позволяет страховым компаниям самим выбирать между ремонтом авто и выплатой денег, был принят в первом чтении в конце прошлого года. Сейчас депутаты готовятся ко второму — оно намечено на этот месяц. Сам же закон может вступить в силу уже 1 марта.