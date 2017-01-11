Госавтоинспекторы рассказали подробности вчерашней аварии в Нижневартовском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 15:07

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 62 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный» около 13:40.

Фото: 86.mvd.ru

Сообщается, что водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Валдай 27753-01», при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением водителя 1976 года рождения. После этого «Валдай» отбросило на двигавшийся впереди в попутном направлении снегоуборочный автомобиль «Урал» под управлением водителя 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи.

Всего же за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2097 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 16 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.