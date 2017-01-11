Почта России начнет доставку выплат в 5000 рублей 13 января

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 19:27

Ее получат 15 млн пенсионеров.

Фото: pochta.ru

Доставка единовременной выплаты будет организована с 13 по 28 января 2017 года. Она будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. При этом, в отдельных регионах доставка единовременных выплат начнется уже 12 января.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.