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Югорчанин перевозил пассажира по реке Обь в период не открытой зимней переправы

12.01.2017 07:39

Теперь жителя поселка Приобье подозревают в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». 

Фото: ural-trans.sledcom.ru

По версии следствия, 13 декабря 2016 года мужчина  перевозил на своей машине пассажира за деньги от поселка Приобье до поселка Октябрьское и обратно по льду реки Обь (900 км) и льду Алёшкинской протоки (35 км). При этом официально зимняя переправа открыта не была.

«Своими действиями подозреваемый подверг реальной опасности жизнь и здоровье перевозимого пассажира», - говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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