День открытых дверей пройдет в СурГУ 15 января

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 09:27

Старшеклассников школ города и района ожидает увлекательное путешествие по тематическим станциям. В их числе «Робот всемогущий», «Победители огня», «Чудеса алхимической лаборатории» и многие другие.

Будущие абитуриенты узнают все о микрокомпьютерах и современных технологиях в медицинском образовании, о признаках подлинности денежных знаков и интернете вещей, поучаствуют в деловых играх и мастер-классах. Те, кто пока не определился с будущей профессией, смогут пройти профтестирование. Руководство институтов и кафедр СурГУ подробно расскажет о направлениях подготовки, особенностях обучения в университете и тонкостях приемной кампании 2017 года.

День открытых дверей СурГУ пройдет в главном корпусе по адресу проспект Ленина, 1.