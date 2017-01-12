НОВОСТИ «СЕВЕРА»

День открытых дверей пройдет в СурГУ 15 января

12.01.2017 09:27

Старшеклассников школ города и района ожидает увлекательное путешествие по тематическим станциям. В их числе «Робот всемогущий», «Победители огня», «Чудеса алхимической лаборатории» и многие другие. 

Будущие абитуриенты узнают все о микрокомпьютерах и современных технологиях в медицинском образовании, о признаках подлинности денежных знаков и интернете вещей, поучаствуют в деловых играх и мастер-классах. Те, кто пока не определился с будущей профессией, смогут пройти профтестирование. Руководство институтов и кафедр СурГУ подробно расскажет о направлениях подготовки, особенностях обучения в университете и тонкостях приемной кампании 2017 года.

День открытых дверей СурГУ пройдет в главном корпусе по адресу проспект Ленина, 1. 

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