День открытых дверей пройдет в СурГУ 15 января

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 12.01.2017 09:27
Старшеклассников школ города и района ожидает увлекательное путешествие по тематическим станциям. В их числе «Робот всемогущий», «Победители огня», «Чудеса алхимической лаборатории» и многие другие.
Будущие абитуриенты узнают все о микрокомпьютерах и современных технологиях в медицинском образовании, о признаках подлинности денежных знаков и интернете вещей, поучаствуют в деловых играх и мастер-классах. Те, кто пока не определился с будущей профессией, смогут пройти профтестирование. Руководство институтов и кафедр СурГУ подробно расскажет о направлениях подготовки, особенностях обучения в университете и тонкостях приемной кампании 2017 года.
День открытых дверей СурГУ пройдет в главном корпусе по адресу проспект Ленина, 1.