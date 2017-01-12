Половина югорчан считает, что отвлекаться от работы полезно

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 09:48

48% местных жителей согласились с тем, что лучше работали бы в уединённой атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег рядом. Опрос проводился аналитиками Сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Фото: mylove.ru

Они выяснили, что снижению мотивации больше всего способствует несогласованность работы между подразделениями. Этот фактор отметил 51% участников опроса. Чуть меньше, 46% говорят, что у них опускаются руки из-за низкой заработной платы. У каждого четвертого снижается тяга к работе из-за неиспользования их потенциала компанией (39%). Чуть меньше, 36%, пожаловались, что их руководитель сам снижает желание сотрудника работать.

Среди опрошенных были и те, кого демотивирует «отсутствие похвалы/поощрений за хорошую работу», «затрудненный доступ к необходимой информации», «отсутствие социального пакета», «плохие условия труда» и «конкуренция между подразделениями/сотрудниками компании».

Лишь 11% респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает.

Среди факторов, отвлекающих от работы в течение дня, сотрудники компаний выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (32%). Также отвлекающим фактором оказался шум от коллег — неформальные разговоры и болтовня (27%). При этом, от работы способны отвлечь не только личные проблемы (8%), но и социальные сети (6%) и погода за окном (3%). Правда, 24% отметили, что их от работы ничего не отвлекает.