НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель поселка Белоярской разбил стекла в иномарке

12.01.2017 10:33

Ночью пьяный 25-летний злоумышленник из хулиганских побуждений решил повредить припаркованный в 7 микрорайоне, вблизи жилого дома, автомобиль. 

Фото: medialenta.ru

Металлическим креплением от мусорной урны он уничтожил лобовое и боковые стекла на иномарке, после чего нанес не менее 3-х ударов ногой по левой задней двери. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

В отношении мужчины отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  

В настоящее время в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения - подписка о невыезде.

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