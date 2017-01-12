11 января исполнилось 32 года со дня образования сургутского УМВД

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 11:03

Неизменными остаются цели и задачи правоохранительных органов – раскрывать преступления, противостоять коррупции и терроризму, бороться с нарушителями закона и обеспечивать безопасность горожан.

Фото: 86.mvd.ru

11 января 1985 года считается днем создания Управления, но его история начинается гораздо раньше: первое упоминание о сургутской милиции датируется ноябрем 1917 года. К 1922 году штат Управления уездной рабоче-крестьянской милиции составлял 28 человек, в их распоряжении находился один легкий экипаж, одна повозка и три лошади. К середине 30-х годов сургутская уездная милиция была преобразована в районный отдел НКВД, а в середине 60-х он стал Сургутским отделом внутренних дел.

Далее на протяжении двадцати лет Управление несколько раз подвергалось реорганизации: разделение и объединение на отделы милиции, присоединение и отделение соседних территориальных органов, создание и расформирование структурных подразделений. 11 января 1985 года городской и районный отделы были объединены в УВД Сургута и Сургутского района.

Первым начальником вновь созданного органа был назначен Вениамин Башарин. В настоящее время начальником УМВД России по г. Сургуту является Александр Ерохов.

«Сегодня УМВД России по г. Сургуту это – добросовестные, честные и ответственные люди, которые пришли на службу по зову сердца, и которые, несмотря на все трудности, остаются верными присяге, с честью выполняют свой долг, не считаясь с личным временем, несут круглосуточную службу на боевом посту», - говорится в сообщении пресс-службы городской полиции.