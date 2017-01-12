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Новые возможности для лечения детей появились в Сургутской клинической поликлинике № 4

12.01.2017 12:39

 В отделении медицинской реабилитации установлены два современных аппарата: «КОРВИТ» и «Эндомед». 

Первый – подошвенный имитатор опорной нагрузки – является разработкой отечественной авиакосмической медицины. Аппарат позволяет создавать эффект физического воздействия на стопу при ходьбе. Он стимулирует структуры центральной нервной системы, контролирующие движения.

Прибор для электротерапии «Эндомед» произведен в Голландии. Используется для снижения тонуса мышц, улучшения васкуляризации тканей организма и ускорения их регенерации. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

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