В Югре начали реализацию двух крупных инвестиционных проектов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 12:53

Они обещают стать прорывом в развитии промышленности округа.

Пилотной площадкой станет Сургутский район, пишет РИА «ФедералПресс». Один из проектов – завод «Кипарис» – представляет собой одновременно логистический центр и минизавод по переработке нефтепродуктов. Ориентировочная стоимость – 3,5 млрд рублей. Отмечается, что в мае прошлого года инвестор вышел на площадку и сейчас ведет подготовку участка под строительство производственных мощностей в поселке Солнечный.

Инвестиционную емкость второго объекта оценивают в 13,5 млрд рублей. Подробностей его реализации в администрации Сургутского района не раскрывают. Однако известно, что это будет уникальная для нашей страны производственная установка по выпуску моторных видов топлива, в том числе для водного транспорта.