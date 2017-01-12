НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре начали реализацию двух крупных инвестиционных проектов

12.01.2017 12:53

Они обещают стать прорывом в развитии промышленности округа. 

Пилотной площадкой станет Сургутский район, пишет РИА «ФедералПресс». Один из проектов – завод «Кипарис» – представляет собой одновременно логистический центр и минизавод по переработке нефтепродуктов. Ориентировочная стоимость – 3,5 млрд рублей. Отмечается, что в мае прошлого года инвестор вышел на площадку и сейчас ведет подготовку участка под строительство производственных мощностей в поселке Солнечный.

Инвестиционную емкость второго объекта оценивают в 13,5 млрд рублей. Подробностей его реализации в администрации Сургутского района не раскрывают. Однако известно, что это будет уникальная для нашей страны производственная установка по выпуску моторных видов топлива, в том числе для водного транспорта.

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