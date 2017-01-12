Госдума в первом чтении одобрила проект закона о декриминализации побоев членов семьи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 13:59

«За» проголосовали 368 депутатов, против – один. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект исключает из числа преступлений «побои в отношении близких лиц». Документ предлагает наказывать действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий», обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года, а также административным арестом до шести месяцев.

Проект закона внесла группа депутатов, среди которых единорос Ольга Баталина. До этого с такой инициативой выступила член Совета Федерации Елена Мизулина. За повторное привлечение к ответственности будет грозить уголовное наказание. В действующем законодательстве побои вне семьи, совершенные впервые, считаются административным правонарушением, в семье – уголовным преступлением.