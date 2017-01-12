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Четыре человека пострадали во вчерашнем ДТП в Сургутском районе

12.01.2017 14:13

В 11:00 на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Когалыму» 41-летний водитель «Тойота Камри» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

Он допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта» под управлением 53-летнего мужчины. От удара «Тойоту» отбросило на свою же полосу, в автомобиль «Субару Импреза», которым управлял 25-летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Лады» и его пассажиры 1964, 1990 и 1992 годов рождения.

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