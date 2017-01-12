НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Корреспондент ТРК «Север» снова стала лауреатом конкурса профмастерства

12.01.2017 14:51

В правительстве Югры накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей окружных конкурсов профессионального мастерства «Журналист года» и «Мир нашему дому». 

Главная цель ежегодного конкурса - определение лучших журналистов региона. В 2016 году от участников поступило более 500 материалов, жюри также рассмотрело десятки тематических проектов. В преддверии Дня российской печати были объявлены победители. Награды лучшим вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

Первого места в одной из самых сложных номинаций удостоилась наш корреспондент Оксана Ярославцева с фильмом «Я подвиг готов совершить... Для кого?», который, кстати, доступен для просмотра на нашем официальном сайте в разделе документальные фильмы. 

 

 

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