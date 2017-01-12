В Нефтеюганске дотла сгорел 32-квартирный дом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 15:11

Деревянный жилой дом сгорел в 11 микрорайоне в ночь на 12 января. В нём проживали 40 человек, погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщает пресс-служба МЧС по Югре.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило в 4:09, на тушение выехали 8 единиц техники, 34 человека от подразделений МЧС. Когда они прибыли на место происшествия, горел второй этаж дома и крыша. Пожар был ликвидирован в 6:46, всего для ликвидации последствий пожара было задействовано 72 человека и 22 единицы техники.

Всем жильцам удалось эвакуироваться. Для них открыли пункт временного размещения в школе №7 и предоставили два тёплых автобуса. Сейчас решается вопрос об оказании помощи погорельцам, дознаватели устанавливают причины пожара.