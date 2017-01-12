Большинство югорчан довольны качеством оказания медицинской помощи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 12.01.2017 15:47
Опрос проводился на базе 44 медучреждений региона по итогам прошлого года.
В России также за последний год выросла доля положительных оценок и снизилась доля отрицательных ответов. Как сообщает Минздрав России со ссылкой на ВЦИОМ по последним данным, 41% россиян считает, что текущая ситуация в сфере здравоохранения соответствует оценкам «очень хорошо» или «скорее хорошо». Исследование показало, что почти 80% респондентов довольны амбулаторной, стационарной и скорой помощью. Для сравнения, два года назад цифра была на 10 пунктов ниже.