НОВОСТИ «СЕВЕРА»
13 января 2017 года в здании ляминского Центра социального обслуживания «Содействие» будет работать специалист МФЦ
- 12.01.2017 15:58
Прием будет вестись с 11 утра.
Местные жители смогут получить государственные и муниципальные услуги, консультации об их предоставлении, информацию о том, как зарегистрироваться или получить подтверждение учётной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, как оформить заявление на получение универсальной электронной карты и многое другое.