НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13 января 2017 года в здании ляминского Центра социального обслуживания «Содействие» будет работать специалист МФЦ

12.01.2017 15:58

Прием будет вестись с 11 утра. 

Местные жители смогут получить государственные и муниципальные услуги, консультации об их предоставлении, информацию о том, как зарегистрироваться или получить подтверждение учётной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, как оформить заявление на получение универсальной электронной карты и многое другое. 

 

 

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