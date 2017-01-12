НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Россияне перешли на картошку

12.01.2017 16:20

В последние годы граждане нашей страны стали меньше употреблять в пищу мясо, рыбу, молочные продукты и сахар. Одновременно с этим значительно выросло потребление овощей. 

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, такие разительные перемены объясняются ростом цен и падением доходов населения. При этом отмечается, что отказ от сахара и увеличение в рационе питания количества овощей должны положительно сказаться на здоровье россиян. Также в Росстате предполагают, что данные изменения могут быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.

С 2013 по 2015 годы по сравнению с предыдущим периодом каждый россиянин стал съедать на 2 кг меньше мяса, на 5 кг меньше рыбы, на 9 кг меньше молочных продуктов и на 1 кг меньше сахара. Помимо этого, по сравнению с 2014 годом в 2015-м году на 200 г снизилось потребление растительного масла. При этом в 2015 году на каждого россиянина пришлось 112 кг картошки (на 1 кг больше, чем раньше), а также изрядное количество кабачков, тыквы и арбузов.

 

 

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