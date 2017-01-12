2017 год в России официально объявлен Годом экологии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 16:25

Для Югры эта новость стала символичной, ведь на ее территории расположены четыре природных парка и два охраняемых заповедника.

Один из них - государственный природный заповедник «Юганский» - самый крупный в России. В мае он отметит свой 35-летний юбилей. Отпраздновать такое значимое событие научные сотрудники решили необычным способом. В рамках проекта «Заповедный пояс: от Урала до Байкала» они намерены совершить уникальный автопробег по заповедникам России. Об этом специалисты рассказали на пресс-конференции в Сургуте.

Помимо грандиозных планов на текущий год, специалисты озвучили и проблемы, среди которых нехватка профессиональных кадров, слабое финансирование и удаленность заповедника от цивилизации. Доехать до Юганского заповедника, причем в любое время года, достаточно проблематично.