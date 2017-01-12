НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Праздничные дни 2017 года в Сургуте прошли без происшествий

12.01.2017 17:14

Об этом рассказал заместитель главы Администрации города Николай Кривцов. 

Фото: bezformata.ru

В связи с низкими температурами на территории города был дважды введен режим повышенной готовности: с 22 по 26 декабря 2016 года и с 4 по 7 января 2017 года. В эти дни действовал оперативный штаб под руководством Вадима Шувалова. Специалисты отслеживали ситуацию в Сургуте в сфере электроснабжения и городского хозяйства.

По словам Николая Кривцова, отдельно обговаривался режим работы в выходные и праздничные дни с транспортными службами. Был призыв не бросать людей в сильные морозы на улице, чтобы избежать несчастных случаев.

Всего в период новогодних праздников зафиксировано два происшествия, связанных с потерей электроснабжения. Днем 4 января произошло аварийное отключение электроэнергии в трех домах поселка Дорожный и дачных кооперативов «Энергетик», «Май», «Дружба». Также при очистке железнодорожных путей повреждена линия электропередач. В результате десять промышленных объектов в районе улицы Монтажников на короткое время оставались без освещения. В обоих случаях электроснабжение было восстановлено оперативно.

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