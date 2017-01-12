Ввести единую систему идентификации домашних животных намерено правительство

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.01.2017 19:28

Во всяком случае, об этом пишут "Известия" со ссылкой на поручение вице-премьера Аркадия Дворковича.

Фото: newsprom.ru

Так, домашние и сельскохозяйственные животные России получат уникальные 15-значные идентификационные номера. Они должны быть либо выбиты в виде татуировки или тавра, либо содержаться во вживленном чипе, либо быть проставлены на ошейнике. В пресс-службе Минсельхоза изданию рассказали, что идентификации подлежат кошки и собаки, лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, свиньи, кролики, пушные звери, и даже пчелы и рыбы.

Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу - например, в случае с пчелами. В специально создаваемой федеральной базе будет храниться информация о животном - его предках, потомках, породе, масти, месте рождения, о перемещениях и т.д.

В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу. Неясно также, будет ли маркировка обязательной.