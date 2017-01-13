На рынке вертолетных услуг в 2017 году не ожидается серьезного роста

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 09:12

Такой прогноз дают специалисты.

Фото: planespotters.net

Изучали вопрос аналитики компании Utair. Перевозчик опубликовал план производственной деятельности на текущий год. Сообщается, что крупнейшие заказчики повышают требования к безопасности и качеству услуг, а также увеличивают спрос на современные типы воздушных судов.

Благодаря своевременному прогнозированию и инвестированию в обновление флота в предыдущие годы, вертолетный сегмент Utair готов к данным тенденциям, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Предусматривается рост объемов работ на Ми-8МТВ/АМТ и расширение программы полетов на AS-350/355, за счет чего планируется увеличение приведенного налета вертолетного парка внутри РФ на 9% до 668,8 тыс. часов. Приведенный налет иностранных дочерних вертолётных компаний составит около 40 тыс. часов.