Туристы больше не будут терять свои деньги из-за банкротства турфирм

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 10:16

В России создают Фонд персональной ответственности, который и будет возмещать ущербы.

Во время прошлогодних банкротств турфирм пострадавшим выплачивали лишь фиксированный процент от потраченной суммы. Выяснилось, что туристы финансово не защищены от рисков. Сейчас на федеральном уровне принято решение менять систему. Теперь туристам в экстренной ситуации будут возмещать ущерб из специализированного фонда - Фонда персональной ответственности. Этот «общий котёл» будут формировать сами туроператоры - каждая компания должна будет внести свою «копеечку».

Минимальный размер взноса - 1% от общей суммы проданных в прошлом году путёвок. Туроператоры вправе отчислять в фонд и больше. А свои затраты смогут включить в себестоимость турпродукта. Туроператоры, которые разрабатывают маршруты по России, не будут вкладывать свои средства в Фонд персональной ответственности.