НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более 2 тысяч 300 пенсионеров поправили здоровье в санатории «Юган» в 2016 году

13.01.2017 11:16

Среди них участники, инвалиды и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла. 

Фото: dzhmao.ru

Также в санатории оздоровление прошли более 250 инвалидов: из них 27 детей с ограниченными возможностями. Для их комфортного передвижения в учреждении созданы все условия.

Так в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда в Ханты Мансийском автономном округе – Югры на 2016 – 2020 годы» сделаны пандусы, закуплены  и активно используются 2  инвалидные коляски для  лиц престарелого возраста и имеющих ограничения в передвижении, для приема минеральных ванн установлен специальный подъемник, смонтировано лифтовое оборудование.

Путевки пенсионерам и инвалидам предоставлялись бесплатно, за счет бюджета округа. Длительность санаторно-курортного лечения на одного пациента составляет 18 дней. 

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