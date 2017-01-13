Более 2 тысяч 300 пенсионеров поправили здоровье в санатории «Юган» в 2016 году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 11:16

Среди них участники, инвалиды и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Фото: dzhmao.ru

Также в санатории оздоровление прошли более 250 инвалидов: из них 27 детей с ограниченными возможностями. Для их комфортного передвижения в учреждении созданы все условия.

Так в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда в Ханты Мансийском автономном округе – Югры на 2016 – 2020 годы» сделаны пандусы, закуплены и активно используются 2 инвалидные коляски для лиц престарелого возраста и имеющих ограничения в передвижении, для приема минеральных ванн установлен специальный подъемник, смонтировано лифтовое оборудование.

Путевки пенсионерам и инвалидам предоставлялись бесплатно, за счет бюджета округа. Длительность санаторно-курортного лечения на одного пациента составляет 18 дней.