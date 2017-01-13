НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 1 февраля 2017 г. будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4%

13.01.2017 12:42

Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. 

Фото: kafa-info.com.ua

Также на эту же величину будут проиндексированы все социальные выплаты - детские пособия, выплаты ветеранам войны, инвалидам. Вторая индексация пенсий состоится 1 апреля и не превысит 0,4%. Правительство РФ уже выделило все необходимые деньги.

Так, Пенсионный фонд завершает в январе 2017 г. единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. руб.  

"Вчера казначейство перечислило средства на счета Пенсионного фонда, и Пенсионный фонд уже начал расчеты с банками. Вчера 4 миллиона пенсионеров получили по 5 тысяч на свои счета в банковской системе", - заверил Топилин.

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