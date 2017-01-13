Сургутяне на Крещение смогут окунуться в настоящую речную прорубь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 12:53

Специальные купели будут подготовлены на карьере в пойме р. Сайма. Здесь же оборудуют места для переодевания, впрочем, как и на территориях всех храмов города.

Фото: 86.mchs.gov.ru

В настоящее время устанавливаются купели, где 19 января с 11 утра до 11 вечера сургутяне смогут погрузиться в крещенскую воду. Особенная купель – освященный плавательный бассейн, оборудованный специальной механической системой для людей с ограниченными физическими возможностями, расположится на территории Центра нейрореабилитации (Сургутская клиническая травматологическая больница). Следует отметить, что в этот бассейн смогут погрузиться только пациенты, которые не имеют возможности самостоятельно передвигаться.

Всего в городе оборудуют порядка 15 купелей на территории семи храмов. Список есть на сайте администрации Сургута. Во всех приходах будут также стоять машины с Крещенской водой.

До полуночи обеспечивать безопасность будут полицейские. Максимально близко к районам проведения крещенских купаний расположатся бригады скорой помощи.