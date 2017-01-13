Нижневартовские пожарные вынесли котенка из горящего дома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 13:04

Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Боевой расчет прибыл к месту оперативно, однако, для таких зданий характерно стремительное распространение огня по конструкциям: крыша дома уже была полностью охвачена огнем, а через окна виднелись языки пламени. Спасатели в дыхательных аппаратах вошли в здание.

«Видимость была практически нулевой, - рассказывает командир отделения 65-ой пожарно-спасательной части Эдуард Бахтегараев, - дальние от входа помещения уже практически полностью были охвачены огнем. Обследовав две ближайшие комнаты и, не обнаружив людей, мы вышли на свежий воздух».

Уже на улице к огнеборцам подбежал хозяин одной из квартир и сообщил, что в доме у него остался котенок.

«Развернулись, включились с ребятами в аппараты, и назад - в здание. А как иначе, живой же… Вернулись в первую комнату, опять мяуканье. Приглушенное, откуда-то из-за стены. Тогда мы разобрали перегородку и уже в этом помещении нашли бедолагу».

Живого, с подпаленной шерстью котенка, пожарные передали хозяину, который поблагодарил пожарных за спасение питомца и обещал посетить с ним ветеринарную клинику.