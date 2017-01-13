Сегодня по всей России свой профессиональный праздник отмечают работники печатных СМИ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 13:50

В 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Газета издавалась в Москве и Санкт-Петербурге.

А с 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. К 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч периодических изданий.