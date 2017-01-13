НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня по всей России свой профессиональный праздник отмечают работники печатных СМИ

13.01.2017 13:50

В 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Газета издавалась в Москве и Санкт-Петербурге. 

А с 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. К 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран