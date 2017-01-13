Специалисты разрабатывают концепцию закона о российской нации

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 14:13

Сургутский район - многонациональная территория. Благодаря общим усилиям властей, общественных организаций и лидеров конфессий удается избежать конфликтов на национальной и религиозной почве.

Укрепление позиции толерантности, принципов добрососедства, в том числе, главная идея Стратегии развития национальных отношений в России до 2025 года. Основой документа может стать закон «О российской нации». К разработке его концепции приступили в комитете по делам национальностей Госдумы России. Принципиальных позиций много. Сейчас ведутся консультации с экспертами.

Мнение одного из них – председателя комиссии по межнациональным отношениям совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастыревой – предлагаем вашему вниманию.