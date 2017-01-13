НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре пока не превышен

13.01.2017 14:31

Об этом стало известно во время заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. 

Фото: pravdapskov.ru

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости придется на период после новогодних каникул. Однако специалисты называют сложившуюся сейчас ситуацию умеренной. Этому способствовали низкие температуры и вакцинация. Привито больше 550 тысяч человек, это 85% от плана.

Как сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения Владислав Нигматулин, в медицинских организациях Югры противовирусных препаратов достаточно. Их наличие специалисты отслеживают еженедельно.

К слову, ни одно образовательное учреждение на сегодняшний день не закрыто на карантин, учебный процесс приостанавливается частично в некоторых классах школ и группах в детских садах.

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