Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре пока не превышен

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 14:31

Об этом стало известно во время заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Фото: pravdapskov.ru

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости придется на период после новогодних каникул. Однако специалисты называют сложившуюся сейчас ситуацию умеренной. Этому способствовали низкие температуры и вакцинация. Привито больше 550 тысяч человек, это 85% от плана.

Как сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения Владислав Нигматулин, в медицинских организациях Югры противовирусных препаратов достаточно. Их наличие специалисты отслеживают еженедельно.

К слову, ни одно образовательное учреждение на сегодняшний день не закрыто на карантин, учебный процесс приостанавливается частично в некоторых классах школ и группах в детских садах.