НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Депутаты Госдумы РФ предлагают пожизненно лишать прав водителей, отказавшихся пропустить скорую помощь

13.01.2017 14:42

Как пишут «Известия», парламентарии уже приступили к подготовке законопроекта, ужесточающего наказание для автомобилистов до уголовного. 

Поводом для принятия такого решения стал инцидент, произошедший в Петропавловске-Камчатском. Там автоледи не пропустила «скорую», которая спешила к умирающему пациенту. Девушка перегородила дорогу медикам во дворе одного из домов. 21-летний мужчина, к которому ехали врачи, скончался.

Водителю, задержавшему специалистов, грозит штраф — 500 рублей. 

 

 

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