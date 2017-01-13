Действия коллекторов теперь контролируют судебные приставы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 15:09

Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2017 года, рассказали нам в окружном Управлении ФССП.

Фото: ulnovosti.ru

Согласно документу, взыскивать долги с граждан могут только организации, включенные в специальный реестр. Создает его и следит за деятельностью коллекторов Федеральная служба судебных приставов.

Нарушившим закон организациям грозит административная ответственность - штраф до двухсот тысяч рублей. Под санкцию попадают и физические лица: те, кто требует вернуть просроченную задолженность с нарушением установленных правил, могут быть оштрафованы на 50 тысяч.

Отметим, что отдел по работе с коллекторами уже появился в Управлении службы судебных приставов Югры. Сотрудники ведомства смогут проводить проверки и выносить предписания. Контактный номер отдела: 8 (3467) 35-20-13.