В ХМАО выплачены долги по зарплате геологам на 15 млн рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 16:31

Прокуратура Березовского района провела проверку по факту задержки выплаты заработной платы на сумму более 15 млн рублей сотрудникам ПАО "Сосьвапромгеология".

"Было установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 15 млн рублей. Прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, потребовав выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате. Кроме того, по постановлению прокуратуры генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства), ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве в настоящее время задолженность по заработной плате была погашена.