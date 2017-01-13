Чаще всего в прошлом году жители Сургутского района нарушали правила благоустройства

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 16:40

Были оштрафованы около ста человек почти на 200 тысяч рублей. Среди них любители размещать автомобили на газонах и уличные торговцы.

Всего в 2016 году в административные комиссии Сургутского района было направлено около двух сотен протоколов. В 145 случаях назначено наказание в виде штрафа. Виновные заплатили больше 240 тысяч рублей. 24 нарушителя отделались предупреждением. Кстати, югорчане, ставшие очевидцами правонарушений, могут сообщать о них в администрации поселений и в полицию.