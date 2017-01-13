Минфин предложил поднять минимальную цену водки на 15%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.01.2017 17:27

Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену водки (МРЦ) на 15% — с текущих 190 рублей до 219 рублей за 0,5 литра. Об этом сообщают РИА Новости.

Необходимость такой меры объясняется ростом ставок акциза, а также повышением других составляющих цены: тарифов на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов. Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

В августе 2016 года Минфин предложил повысить минимальную цену водки до 197 рублей за 0,5 литра, однако это предложение принято не было, и цена осталась прежней.