НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Для трудоустройства по ряду профессий теперь нужно представить специальную справку

13.01.2017 19:01

Речь идет о документе, содержащем сведения об отсутствии наказания за употребление наркотиков. 

С 1 января его можно получить в любом МФЦ, а также через портал госуслуг. Об этом сообщили в окружном Управлении МВД. Справку могут запросить не только граждане России, но также иностранцы, лица без гражданства либо их уполномоченные представители. Предоставляется она, например, на такие должности, где необходимо управлять транспортными средствами или механизмами, требующими быстроты реакции и повышенной концентрации внимания.

Добавим, запрет на занятие определенных должностей действует в течение года со дня уплаты штрафа. Вместе с тем в выдаваемых справках МВД будут указывать сведения обо всех фактах привлечения к ответственности за соответствующие проступки, независимо от срока давности.

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