НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре в новогоднюю ночь два работника железной дороги расстреляли своего коллегу и попытались его сжечь

14.01.2017 12:08

По версии следствия, 31 декабря с 20.00 до двух часов ночи 1 января 2017 года потерпевший и два его коллеги отмечали наступление нового года. 

Фото: news.mail.ru

Судя по всему, пьяные мужчины поссорились. Коллеги произвели не менее восьми выстрелов из пневматической винтовки по различным частям тела потерпевшего. Чтобы скрыть следы преступления, они перенесли тело в пункт обогрева на 141 километре участка железной дороги «Орт-Ягун - Айка» Сургутского района и подожгли. Преступники инсценировали неправильное обращение с огнем в момент курения.

Оба обвиняемых оформили заявления о явке с повинной, дали признательные показания об умышленном причинении смерти своему коллеге. Они задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран