В Югре в новогоднюю ночь два работника железной дороги расстреляли своего коллегу и попытались его сжечь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.01.2017 12:08

По версии следствия, 31 декабря с 20.00 до двух часов ночи 1 января 2017 года потерпевший и два его коллеги отмечали наступление нового года.

Фото: news.mail.ru

Судя по всему, пьяные мужчины поссорились. Коллеги произвели не менее восьми выстрелов из пневматической винтовки по различным частям тела потерпевшего. Чтобы скрыть следы преступления, они перенесли тело в пункт обогрева на 141 километре участка железной дороги «Орт-Ягун - Айка» Сургутского района и подожгли. Преступники инсценировали неправильное обращение с огнем в момент курения.

Оба обвиняемых оформили заявления о явке с повинной, дали признательные показания об умышленном причинении смерти своему коллеге. Они задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.