НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Паспорта и водительские права россияне смогут получать в МФЦ с 1 февраля

14.01.2017 15:42

 Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он представил обновленные планы по развитию многофункциональных центров. 

Фото: moyareklama.ru

Сотрудники МФЦ в трехдневный срок будут передавать в территориальные органы МВД поданные гражданином документы для оформления паспорта. Выдаваться готовые паспорта будут там же.

Министр пояснил, что в будущем 13 тысяч МФЦ получат возможность также выдавать заграничный паспорт нового поколения, однако на первом этапе этот документ будет доступен гражданам только в прежнем формате, то есть без биометрии.

Ранее 23 декабря 2016 года соответствующее постановление о наделении должностных лиц МФЦ полномочием не только принимать документы, но и непосредственно оформлять паспорта, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

 

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