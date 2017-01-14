Паспорта и водительские права россияне смогут получать в МФЦ с 1 февраля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.01.2017 15:42

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он представил обновленные планы по развитию многофункциональных центров.

Фото: moyareklama.ru

Сотрудники МФЦ в трехдневный срок будут передавать в территориальные органы МВД поданные гражданином документы для оформления паспорта. Выдаваться готовые паспорта будут там же.

Министр пояснил, что в будущем 13 тысяч МФЦ получат возможность также выдавать заграничный паспорт нового поколения, однако на первом этапе этот документ будет доступен гражданам только в прежнем формате, то есть без биометрии.

Ранее 23 декабря 2016 года соответствующее постановление о наделении должностных лиц МФЦ полномочием не только принимать документы, но и непосредственно оформлять паспорта, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.