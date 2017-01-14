К обряду омовения в Югре планируется подготовить порядка 53 купелей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.01.2017 17:10

19 января на водоемах Югры пройдут мероприятия, посвященные Крещению Господню.

Для обеспечения безопасности сотрудники МЧС проверят все места, где запланировано проведение обряда. Инспекторы ГИМС измерят толщину льда и дадут рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели. Кроме того, на водоемах будут установлены палатки для обогрева людей, организовано дежурство медиков.

Все оборудованные купели будут патрулироваться спасателями, работниками ГИМС, сотрудниками полиции и ГИБДД, представителями администраций муниципальных образований.