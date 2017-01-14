Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.01.2017 17:48

Соответствующее решение было принято на заседании парламента, передает РБК. В поддержку законопроекта высказался 321 депутат, против проголосовало двое.

Фото: vybratpravilno.ru

Как подчеркнул, представляя закон, его автор, депутат Луговой, закон находится в русле Концепции информационной безопасности, утвержденной президентом России. Луговой в очередной раз отметил, что законопроект не направлен на ограничение «пользовательского контента» и не регулирует ни соцсети, ни YouTube.

Документ ограничивает 20 процентами долю иностранного капитала в видеосервисах, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч пользователей в одном из регионов. Также онлайн-кинотеатры будут обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора. Закон может вступить в силу с 1 марта.

Год назад в России аналогичный закон по ограничению доли иностранцев в СМИ привел к смене владельцев многих изданий.